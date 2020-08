Allan-Everton, Auriemma frena: "Altro che visite mediche, oggi sarà a Castel di Sangro" (Di domenica 30 agosto 2020) Quello di Allan all'Everton è un passaggio che ormai molti danno per certo, con i club che avrebbero trovato l'accordo ed il giocatore pronto a svolgere le visite mediche con i toffees. Leggi su tuttonapoli

Allan lascia Napoli. Ufficiale il passaggio del brasiliano all’Everton per 24 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra guidata da C ...Dopo 8 stagioni in Serie A, Allan saluta e se ne va in Premier League dove ritroverà un suo vecchio allenatore, Carlo Ancelotti che lo ha cercato e ottenuto dal Napoli di De Laurentiis. Un affare da 2 ...