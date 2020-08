Allan all’Everton per 23 milioni più 5 di bonus. Mancano le firme (Di sabato 29 agosto 2020) Sembra terminata la laboriosa trattativa tra il Napoli e l’Everton per la cessione di Allan. Non c’è ancora il crisma dell’ufficialità, ma i due club hanno raggiunto l’accordo. Il club allenato da Carlo Ancelotti verserà la cifra di 23 milioni di euro più 5 di bonus. Il Napoli ha progressivamente abbassato le pretese. Si era partiti dalla somma di 40 milioni. Allan da mesi gioca a singhiozzo. Da quando è arrivato Gattuso sulla panchina del Napoli, fatta eccezione per il primo mese, è scivolato in panchina. E, dopo essere stato un protagonista delle notti Champions con Ancelotti in panchina, non è stato titolare nella doppia sfida col Barcellona. Gattuso gli ha preferito Demme. Le firme dovrebbero arrivare a stretto ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : Allan all’everton fatta 25 più 3 bonus @SkySport - AlfredoPedulla : #Allan all’Everton: fatta - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | E' fatta per la cessione di #Allan all'#Everton - LucaB710 : RT @DiMarzio: Allan all’everton fatta 25 più 3 bonus @SkySport - TonySignoretta : RT @mike_fusco: 25 + 3 di bonus per #Allan all' #Everton ?? 'Stecca para pe tutti' ?? -

