Allan all'Everton, è fatta: addio al Napoli dopo cinque anni (Di sabato 29 agosto 2020) CASTEL DI SANGRO - Allan saluta il Napoli e Gattuso e passa all' Everton di Ancelotti . dopo una trattativa lunga, durata diverse settimane, l'affare è stato praticamente definito: 25 milioni di base ... Leggi su corrieredellosport

Dopo 5 anni Allan lascia il Napoli e vola in Inghilterra. E' fatta per la cessione del brasiliano all'Everton. Operazione a titolo definitivo per 25 milioni più 3 di bonus. Tornerà alla corte di Ancel ...