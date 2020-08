Alex Zanardi, l’emozionante messaggio prima dell’incidente: “Caro Papa” (Di sabato 29 agosto 2020) La prefazione del libro “Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport di Papa Francesco” scritta da Alex Zanardi è stata pubblicata da “Gazzetta dello Sport”. Un lavoro eccellente da parte del pilota bolognese Alex Zanardi (fonte foto: Getty Images)È una fase storica decisamente tribolata per Alex Zanardi che dopo il grave incidente dello scorso 19 giugno sta lottando per tornare ad una vita normale. Purtroppo vista la situazione non si possono fare delle previsioni e al momento il suo stato di salute è un grande punto interrogativo. Nel frattempo prima dello schianto a bordo della sua handbike ha inviato un lavoro di rara bellezza alla Libreria Editrice Vaticana. Il pilota ha infatti realizzato la prefazione del ... Leggi su chenews

