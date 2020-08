Al via da oggi la “chiamata veloce” degli insegnanti. Adesioni valide fino alla mezzanotte del 2 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) Al via da oggi la “chiamata veloce”. fino ad un minuto prima della mezzanotte di martedì 2 settembre, gli insegnanti in graduatoria che non hanno ottenuto il ruolo con la normale tornata delle assunzioni ora possono – attraverso la nuova procedura prevista dal Decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento – presentare domanda in un’altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato. L’apertura della procedura, prevista per il 28 agosto, è slittata di 24 ore per consentire al ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti rimasti disponibili dai singoli Uffici scolastici regionali in modo corretto e metterli così a disposizione dei docenti che aspirano al ruolo. A chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - FidanzaCarlo : A #Milano continua il delirio ideologico para-ambientalista della giunta #Sala. Al rientro dalle ferie fioriscono n… - TuttoLibri : La graphic novel della settimana di TuttoLibri, l'inserto culturale de La Stampa, è 'Via dalla pazza folla' di Thom… - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi 29 agosto: 1.444 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24 ore - alexanderbyone : @pormeccartnei @amazonprimenow Sì perché con Amazon Prime compri le cose che sia elettronica vestiti e via dicendo… -

Ultime Notizie dalla rete : via oggi Monet e non solo: al via oggi a Bologna la mostra degli impressionisti più attesa dell’anno greenMe.it Caputo: «Questa convocazione in Nazionale la dedico alla mia Altamura»

Altamura - Il primo amore non si dimentica mai. Nel calcio come nella vita. E Ciccio Caputo, «l’intruso» fra i mostri sacri del gol in Serie A (21 centri, alle spalle di Lukaku, Cristiano Ronaldo, Imm ...

Lavori di utilità diffusa, che calvario: scaricabarile e niente indennità

Il progetto di per sé ha avuto un iter travagliato. La prima delibera di giunta regionale che approva l’avviso pubblico per l’utilizzo di personale in lavori di pubblica utilità risale al 30 luglio 20 ...

Altamura - Il primo amore non si dimentica mai. Nel calcio come nella vita. E Ciccio Caputo, «l’intruso» fra i mostri sacri del gol in Serie A (21 centri, alle spalle di Lukaku, Cristiano Ronaldo, Imm ...Il progetto di per sé ha avuto un iter travagliato. La prima delibera di giunta regionale che approva l’avviso pubblico per l’utilizzo di personale in lavori di pubblica utilità risale al 30 luglio 20 ...