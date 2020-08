Al norvegese Kristoff prima tappa e maglia gialla al Tour2020 (Di sabato 29 agosto 2020) NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell'edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates taglia per primo il traguardo nel primo sprint di questa Grande Boucle e precede il danese Mads Pedersen nell'arrivo di gruppo dedicato alle ruote veloci. Quinto Peter Sagan, poi Elia Viviani e settimo Giacomo Nizzolo. Con il successo ottenuto a Nizza Kristoff si prende anche la soddisfazione di essere la prima maglia gialla della Tour 2020. Una tappa caratterizzata dalla pioggia costante che ha reso viscido l'asfalto e provocato diverse cadute, per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico per i corridori. Negli ... Leggi su iltempo

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Tour de France, 1^ tappa: Kristoff vince in volata Il norvegese è la prima maglia gialla della g… - andreapezzoni87 : Kristoff prima Maglia Gialla! Il norvegese vince in volata battendo Pedersen e Bol. Giornata caratterizzata dalla p… - Deiana_Luca9 : RT @TMW_radio: +++ Ultim'ora Tour De France +++ ????Il norvegese #Kristoff brucia tutti su lungomare di Nizza e vince la prima tappa del Tou… - Cicloweb_it : Je suis Kristoff superstar. Tour de France, le cadute caratterizzano la prima tappa, Pinot giù e dolorante nel fina… - SportMag_it : Oggi tutta festa per la @TeamUAEAbuDhabi con la vittoria di #Kristoff al #tourdefrance2020 e #Conti al Matteotti. P… -

Ultime Notizie dalla rete : norvegese Kristoff Tour de France Prima tappa - Kristoff trionfa in volata e conquista la prima maglia gialla La Gazzetta dello Sport Al norvegese Kristoff prima tappa e maglia gialla al Tour2020

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese ...

Tour de France 2020: Alexander Kristoff è la prima Maglia Gialla! Battuto Pedersen, sesto Elia Viviani

Una partenza più incerta in un Tour de France 2020 così particolare non poteva esserci. Nella prima frazione, con partenza ed arrivo a Nizza, protagonisti sono il maltempo e le cadute. A trionfare d’e ...

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese ...Una partenza più incerta in un Tour de France 2020 così particolare non poteva esserci. Nella prima frazione, con partenza ed arrivo a Nizza, protagonisti sono il maltempo e le cadute. A trionfare d’e ...