Al Billionaire «non avevamo la percezione del pericolo», la denuncia di due dipendenti. Il sindacalista: «Caso unico: altri locali non hanno avuto tanti positivi» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Due dipendenti del Billionaire mettono in dubbio la difesa di Flavio Briatore, che alla Stampa aveva rivendicato di aver applicato tutte le regole previste contro i contagi da Coronavirus, pur ammettendo di essere stato impotente davanti al comportamento dei clienti che continuavano a stare uno vicino all’altro. Che la situazione nei locali della Costa Smeralda, non solo al Billionaire, fosse sfuggita di mano lo stavano raccontando ormai da giorni i video delle serate di agosto che circolano sui social, con decine di persone accalcate in pista, ovviamente senza mascherine. Filmati finiti inevitabilmente all’attenzione dei magistrati della procura di Tempio Pausania, che al momento starebbero portando avanti solo un’indagine conoscitiva, come riporta Repubblica. ... Leggi su open.online

