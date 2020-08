Al Bano Carrisi può sposare Loredana Lecciso: il via libera di Romina Power, tutti i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo in edicola, il settimanale racconta del “via libera” che Romina Power avrebbe dato ad Al Bano Carrisi per sposare la sua Loredana Lecciso dopo anni di convivenza e alcune crisi superate magistralmente. Romina Power: Al Bano adesso può sposare Loredana Lecciso Una cena e una tavolata a bordo... L'articolo Al Bano Carrisi può sposare Loredana Lecciso: il via libera di Romina Power, tutti i dettagli proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Al Bano Carrisi può sposare Loredana Lecciso: il via libera di Romina Power ??? ?? Tutti i dettagli della misteriosa… - blogtivvu : Al Bano Carrisi può sposare Loredana Lecciso: via libera di Romina Power, tutti i dettagli - blogtivvu : Simona Ventura ricorda quando all'Isola dei Famosi ha dovuto dire ad Al Bano Carrisi che Loredana Lecciso l'aveva l… - blogtivvu : Simona Ventura ricorda l'Isola dei Famosi: “Quando ho dovuto dire ad Al Bano Carrisi che Loredana Lecciso l’aveva l… - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Nel Sole -