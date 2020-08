Agropoli, tamponi negativi sui residenti (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Buone notizie dall’Asl per il Comune di Agropoli: il grosso dei tamponi relativi alla catena dei contatti del turista risultato positivo nei giorni scorsi, è stato analizzato e i risultati sono negativi. L’altro residente nel comune risultato contagiato alla fine di luglio scorso (ultimo rimasto ancora positivo), è guarito. Come confermato in una nota dal sindaco Adamo Coppola, ora si attende solo che gli esiti dei pochi tamponi rimasti ancora da analizzare. In merito a questa attesa il primo cittadino di é detto ottimista: “sono convinto che anch’essi avranno lo stesso esito degli altri e Agropoli sarà presto nuovamente Covid free” ha dichiarato il sindaco ... Leggi su anteprima24

