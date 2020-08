Adriano Panatta senza giri di parole: “Ho visto i negazionisti. Che co****ni” (TWEET) (Di sabato 29 agosto 2020) “Ho visto il corteo dei negazionisti a Berlino,certo che ce ne stanno de cojoni in giro“. Lo ha scritto senza troppi giri di parole Adriano Panatta sul suo profilo twitter. Il riferimento è alla manifestazione dei negazionisti del covid 19 a Berlino e Londra che ha coinvolto migliaia di oppositori delle misure governative nell’ambito della lotta al coronavirus. TWEET Ho visto il corteo dei negazionisti a Berlino,certo che ce ne stanno de cojoni in giro……. — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) August 29, 2020 Leggi su sportface

