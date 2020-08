"Adriano Celentano artista italiano più ricco: patrimonio da 50 milioni di euro" (Di sabato 29 agosto 2020) Chi è l'artista italiano più ricco? La risposta arriva dal sito yeslife.it. Si tratterebbe di Adriano Celentano, in vetta alla speciale classifica grazie ad un patrimonio di circa 50 milioni di euro.Una cifra enorme, che sarebbe il frutto di una straordinaria carriera, sviluppatasi da oltre 60 anni tra musica, cinema e televisione (il prossimo gennaio compirà 83 anni). 29 agosto 2020 17:05. Leggi su blogo

