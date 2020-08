Adesso è anche ufficiale: Pochesci è il nuovo allenatore del Carpi, Morrone nuovo direttore generale (Di sabato 29 agosto 2020) Ve lo avevamo raccontato in anticipo, mostrandovi la foto dell’accordo tra il patron del Carpi e Pochesci. Il Carpi ha comunicato tramite una nota ufficiale il suo arrivo, insieme a lui Morrone sarà il direttore generale. Questa la nota del club biancorosso: “Il Carpi FC 1909 comunica di aver affidato ad Alfonso Morrone il ruolo di direttore generale e a Sandro Pochesci la guida tecnica della prima squadra. Entrambi verranno presentati agli organi di informazione in una conferenza stampa da calendarizzare nei prossimi giorni. Ad entrambi va un augurio di buon lavoro.” Foto: sito ufficiale Carpi L'articolo Adesso ... Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - marcodimaio : L’Italia ottiene dall’UE la quota più alta del fondo #Sure. Bene. Adesso non perdiamo altro tempo: mettiamo da part… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - wonderlandxsip : •Kelsey/Susan: - basati sulle serie tv e usati solo per iscritto -per Giovanna sono Kelsey -per Irene e Karen ero… - StefanoLaonigro : @PeppinInter @lory185511252 @Ferdi_Fe28 @Mattia80238345 Esatto All’inizio l’immagine era anonima qui in Italia/Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Avversari Cosenza, adesso c'è anche l'ufficialità: Oddo allenatore del Pescara Tifo Cosenza Torino, Vagnati blinda Belotti: “Per me può rimanere a vita”

Il Gallo Belotti rimane al Torino e a fine mercato potrà parlare con la società del nuovo contratto. Parola di Davide Vagnati. Il dt granata durante la conferenza di presentazione dei due nuovi volti ...

La chiesa gremita per l'ultimo saluto a Mario Blasoni: «Grazie di tutto, riuscivi a sentire la città»

In tantissimi si sono stretti attorno alla moglie Daniela e ai figli Luca, Marco e Rita per dimostrare alla famiglia l’affetto che li legava al giornalista di lungo corso del Messaggero Veneto al qual ...

Il Gallo Belotti rimane al Torino e a fine mercato potrà parlare con la società del nuovo contratto. Parola di Davide Vagnati. Il dt granata durante la conferenza di presentazione dei due nuovi volti ...In tantissimi si sono stretti attorno alla moglie Daniela e ai figli Luca, Marco e Rita per dimostrare alla famiglia l’affetto che li legava al giornalista di lungo corso del Messaggero Veneto al qual ...