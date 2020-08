Addio Chadwick Boseman, è morto a 43 anni la star di Black Panther: ma al cinema lo rivedremo nel 2022 (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman è morto a 43 anni, in seguito ad un cancro al colon. L’attore, che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia – diagnosticata per la prima volta nel 2016 – aveva ha continuato a lavorare sui principali film di Hollywood. “È stato l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther“, si legge in una dichiarazione pubblicata sugli account dei social media di Boseman. “È morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la sua famiglia“. in riproduzione.... A Boseman va ... Leggi su tvzap.kataweb

