Addio a Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther. "Da 4 anni...". Sgomento a Hollydood, la morte che sconvolge il mondo del cinema | Guarda (Di sabato 29 agosto 2020) Lutto a Hollywood: è morto Chadwick Boseman, attore diventato famoso per aver impersonato Re T'Challa in Black Panther della Marvel. Aveva solo 42 anni e come annunciato sui suoi profili social, da 4 anni lottava contro un cancro al colon. La notizia ha lasciato Sgomento il mondo del cinema e gli appassionati, sconcertati dal fatto che Boseman abbia continuato a lavorare, come spiegano i suoi staff, nonostante "un numero infinito di interventi e cicli di chemioterapia". L'attore infatti non aveva mai discusso pubblicamente della sua terribile malattia né le sue apparizioni in pubblico avevano fatto presagire la sua grave condizione di salute. "È stato un onore nella ... Leggi su liberoquotidiano

