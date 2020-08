Addio a Chadwick Boseman, il ‘Black Panther’ della Marvel (Di sabato 29 agosto 2020) Si è spento all’età di 42 anni l’attore americano Chadwick Boseman. Noto per aver interpretato alcune icone afroamericane nel mondo del Cinema a stelle e strisce, arrivò al successo grazie al ruolo di protagonista nel film della Marvel Comics ‘Black Panther’ nel 2018. Da tempo lottava contro il cancro al colon. Si è spento nella sua casa di Los Angeles dove viveva con la moglie e la sua famiglia. LEGGI ANCHE > È morta Rita Greco, la vedova del ‘Boss delle Cerimonie’ A comunicare la morte di Chadwick Boseman è stata la famiglia stessa attraverso poche righe contenute in un comunicato stampa: «Un vero combattente, ha perseverato in tutto questo e ci hai regalato molti che hai imparato ad ... Leggi su giornalettismo

