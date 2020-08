Acerra, inaugurato il nuovo Parco Comunale: “20.000 mq per i cittadini” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – E’ stata aperta al pubblico, questa mattina, la nuova area verde del Parco Comunale di via Manzoni ad Acerra. Il nuovo polmone verde cittadino Acerrano si sviluppa su circa 20.000 mq in pieno centro cittadino, con un percorso naturalistico ambientale attraverso essenze arboree, spazi dedicati al tempo libero, ben due aree attrezzate a Parco giochi per i bambini, un’area spettacolo ed eventi e aree sportive. Un luogo dove passeggiare all’aria aperta, sedersi per leggere e contemplare la vegetazione, le attività di gioco di altre persone e instaurare contatti sociali attraverso la discussione e il gioco. Particolare importanza è stata data al posizionamento delle attrezzature di gioco in ... Leggi su anteprima24

