Accoltella suo padre nel sonno: ventenne arrestato a Messina (Di sabato 29 agosto 2020) In provincia di Messina, un incredibile atto di violenza familiare. Gli uomini del 112 si sono visti costretti a fermare un giovane Fonte foto: (Pixabay)Spaventosi, i racconti che giungono dalla Sicilia, più precisamente dal piccolo paesino di Spadafora, nel messinese. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno dovuto arrestare un ragazzo vent’anni, accusato di aver Accoltellato il padre mentre questi dormiva. Saranno le indagini della Procura di Messina, a stabilire se è stato effettivamente M.G., figlio primogenito della vittima, a sferrare più fendenti sul suo corpo, nel cuore della notte. L’uomo, aveva anche un altro figlio di anni 17. Provincia di Messina, muore Accoltellato nel sonno Fonte foto: (Pixabay)I ... Leggi su chenews

