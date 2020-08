A Venezia77 Matt Dillon, Adam Sandler e ‘Berlino’ premiati al Filming Italy Best Movie Award (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Matt Dillon, Adam Sandler e il ‘Berlino’ de ‘La casa di carta’, Pedro Alonso. Sono solo alcune delle star che il 6 settembre al Lido di Venezia riceveranno il Filming Italy Best Movie Award, un premio importante che già da sei anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Leggi su dire

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - Quellicheilcine : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale del #Con… - livelifeVale : RT @RadioItalia: L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria Internazionale di #Venezia77, in programma dal 2 al 12 se… - malina2704 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale del #Con… - RadioItalia : L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria Internazionale di #Venezia77, in programma dal 2 a… -