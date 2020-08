A Londra “il lunedì è il nuovo sabato”. Tutti a cena fuori con i soldi del governo (Di sabato 29 agosto 2020) Londra. Il governo Johnson ha cambiato le abitudini alimentari dei britannici per finanziare la ripresa economica. Nel mese di agosto i bar e ristoranti hanno registrato il pienone e i consumatori sono tornati a uscire la sera grazie agli incentivi statali. Il programma Eat Out to Help Out, secondo cui il governo paga metà del conto fino a 10 sterline sul cibo e le bevande non alcoliche, ha dato un grande aiuto al settore della ristorazione e riportato un po’ di normalità dopo i lunghi mesi del lockdown.Gli sgravi offerti dal governo, che valgono solamente dal lunedì al mercoledì, hanno alterato le abitudini sociali dei britannici. I ristoranti registrano il maggior numero di prenotazioni a inizio settimana, e bisogna muoversi con largo anticipo per trovare un tavolo libero nei giorni ... Leggi su huffingtonpost

