A Cortina il Summerparty vip finisce con centinaia di tamponi. Il ragazzo positivo (e ora in ospedale): «Il primo test era negativo» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto) Il prezzo del biglietto d’ingresso era 100 euro. Il Summerparty di Cortina d’Ampezzo è uno degli appuntamenti esclusivi più atteso dai “vip”. E anche quest’anno, nonostante il Coronavirus, centinaia di persone sono andare al rifugio Socrepes, dove il 20 agosto c’è stato il picnic di lusso. La conseguenza? Uguali centinaia di macchinoni e suv – come riporta il Corriere della Sera – si sono messe in fila per il tampone drive-in dietro lo Stadio olimpico del ghiaccio. L’allarme è scattato dopo che un ragazzo di 26 anni, presente al Summerparty, è risultato positivo. Era un evento all’aperto, certo, ma con 500 partecipanti. Il picnic ... Leggi su open.online

