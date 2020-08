A Bergamo sono stati ricollocati il 50% dei seggi elettorali fuori dalle scuole (Di sabato 29 agosto 2020) Il tema dello spostamento dei seggi fuori dalle scuole era entrato all’interno del dibattito politico nel mese di giugno. Poi, però, quell’argomento – in realtà fondamentale in vista della ripresa delle lezioni nei vari istituti, lasciati deserti dal mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria – è andato perduto. Anzi, sono molte le Regioni che stanno pensando a un rinvio della riapertura delle scuole proprio dopo il voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari (e, in alcuni casi, per le Regionali). Il Comune di Bergamo, invece, è riuscito a correre ai ripari. LEGGI ANCHE > Zingaretti chiede che i seggi elettorali non siano allestiti nelle scuole ... Leggi su giornalettismo

giorgio_gori : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in prov di #Bergamo non si sono registrati nuovi contagi. Zero positivi -… - CrucianiParenzo : RT @Apollo_MX5: cercando altro mi sono imbattuto in una bufala, e però fa impressione il livello di sofisticazione delle bufale degli ambie… - CentiTiberio : RT @Apollo_MX5: cercando altro mi sono imbattuto in una bufala, e però fa impressione il livello di sofisticazione delle bufale degli ambie… - marcosimoni_ : Diranno che non puoi paragonare, Roma è più grande di Bergamo e le plance sono state montate in modo onesto! - latwittipe : A questo punto sono d’accordo, perché non ha senso riaprirle il 14 per chiuderle il 18, ma mi sarebbe piaciuto se a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sono Motorizzazione e patenti arretrate: a Bergamo in arrivo 3 nuovi esaminatori BergamoNews.it Gli allenatori sono i nuovi top player

La vicenda che ha coinvolto Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra è stata il vero tormentone estivo delle ultime settimane, bruscamente interrotto da un lieto fine imprevedibile e poi dalla contestu ...

METEO CRONACA DIRETTA: FORTI TEMPORALI, NUBIFRAGI E GRANDINE dilagano al NORD. VIDEO

ORE 21 - Nuova linea temporalesca in formazione dal Piemonte verso la medio-alta Lombardia, con locali nubifragi e gradinate. Forti temporali interessano anche il Trentino Alto Adige, in particolare l ...

La vicenda che ha coinvolto Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra è stata il vero tormentone estivo delle ultime settimane, bruscamente interrotto da un lieto fine imprevedibile e poi dalla contestu ...ORE 21 - Nuova linea temporalesca in formazione dal Piemonte verso la medio-alta Lombardia, con locali nubifragi e gradinate. Forti temporali interessano anche il Trentino Alto Adige, in particolare l ...