"A 38 anni ho capito una cosa", Arisa in bikini e la foto dello slip in primo piano: cosa c'è dietro lo scandalo in spiaggia (Di sabato 29 agosto 2020) Arisa sogna un figlio. E chissà: potrebbe presto arrivare una bella sorpresa. La cantante si racconta al settimanale Gente senza filtri. Da 11 anni è fidanzata con Lorenzo Zambelli e a proposito di maternità dice: "Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere". Poi parla dell'ultima foto, un po' osé in costume. Un messaggio, anzi un monito a tutte. "Sì, ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare", dice la cantante. "è importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da ... Leggi su liberoquotidiano

LucaBizzarri : Due anni prima c’era Woodstock. Sono nato negli anni di piombo. Appena ho capito qualcosa di sesso è arrivato l’AID… - AlbertoBagnai : Vabbè, questo lo avevamo capito sette anni fa… - WINDSONKLAUS : @totofaz ho capito che è 'un altro mestiere': ma a 26 anni Brozovic non sapeva nemmeno che sport stesse giocando e… - federicaisola : @LucaBizzarri @carlosibilia Esattamente Luca Bizzarri, questi dopo anni in parlamento non hanno ancora capito i con… - matteo_1093 : @Pupi18054216 Scuole, università, imprese, professionisti, famiglie... Stiamo affrontando la realtà in modo irrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : anni capito David Sancious: «La sera in cui ho capito che Bruce Springsteen sarebbe diventato enorme» Rolling Stone Italia Mi chiamo Francesco Totti: ecco il poster ufficiale del documentario

A poco più di un mese dalla presentazione in occasione della Festa del Cinema di Roma è stato rilasciato il poster ufficiale di Mi chiamo Francesco Totti. La leggenda del calcio di Francesco Totti tro ...

Chadwick Boseman è morto, l’attore di Black Panther aveva 43 anni. Stroncato dal cancro al colon

È morto Chadwick Boseman, attore americano di 43 anni conosciuto principalmente per aver interpretato il supereroe protagonista di Black Panther. Chadwick Boseman, star di uno di “Black Panther“, film ...

A poco più di un mese dalla presentazione in occasione della Festa del Cinema di Roma è stato rilasciato il poster ufficiale di Mi chiamo Francesco Totti. La leggenda del calcio di Francesco Totti tro ...È morto Chadwick Boseman, attore americano di 43 anni conosciuto principalmente per aver interpretato il supereroe protagonista di Black Panther. Chadwick Boseman, star di uno di “Black Panther“, film ...