93ª pole e dedica a Boseman, Hamilton stratosferico a Spa! Doppietta Mercedes in Belgio, che delusione le Ferrari (Di sabato 29 agosto 2020) E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp del Belgio: il britannico della Mercedes ha conquistato una splendida pole, con uno spaventoso tempo, 1.41.252. 93ª pole per Hamilton, che si lascia alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo invece Max Verstappen, attaccatissimo alle Mercedes, seguito da Ricciardo. Weekend da dimenticare invece per le Ferrari che non riescono a superare il Q2, chiudendo con Leclerc e Vettel rispettivamente al 13° e 14° tempo.L'articolo 93ª pole e dedica a Boseman, Hamilton stratosferico a Spa! Doppietta Mercedes in Belgio, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : 93ª pole