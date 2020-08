7 cose facilissime da fare con il rosmarino: idee da provare! (Di sabato 29 agosto 2020) rosmarino usi e impieghi ma non solo in cucina! Tra le erbe aromatiche presenti nel vostro orto, c’è anche il rosmarino? Ecco qualche suggerimento, che vi permetterà di utilizzare quest’erba aromatica in svariate occasioni. Il rosmarino in cucina Uno dei migliori utilizzi di questa pianta aromatica, prevede di utilizzare il rosmarino per profumare e insaporire i piatti. Oltre a inserirlo direttamente nelle pietanze, con il rosmarino, potete anche realizzare un buonissimo sale aromatizzato. Vi serviranno: 500 grammi di sale bianco da cucina (in alternativa potete usare il sale marino o il sale marino integrale) 4-5 rametti di rosmarino. Sciacquare sotto l’acqua corrente i rametti di rosmarino e tamponarli con un pezzo di carta assorbente ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : cose facilissime Oroscopo di oggi 27 agosto 2020: segno per segno - Cultura e Spettacoli la Città di Salerno Osaka: “Ho fatto solo quello che sentivo di dover fare. E non credevo di suscitare tanto clamore”

La parte più difficile per Naomi Osaka venerdì pomeriggio è forse venuta dopo la partita, quando ha dovuto prendere il microfono e rispondere alle domande relative al suo gesto che ha fatto tanto clam ...

Ottavio (Bianchi) re di Roma e di Napoli, la sua vita non è stato un gioco

Dalle conversazioni intime con la figlia Camilla è nata la biografia di mister Ottavio Bianchi, che si racconta anche a Gioco News. “A cena con amici del calcio, con giornalisti e scrittori era ormai ...

La parte più difficile per Naomi Osaka venerdì pomeriggio è forse venuta dopo la partita, quando ha dovuto prendere il microfono e rispondere alle domande relative al suo gesto che ha fatto tanto clam ...Dalle conversazioni intime con la figlia Camilla è nata la biografia di mister Ottavio Bianchi, che si racconta anche a Gioco News. “A cena con amici del calcio, con giornalisti e scrittori era ormai ...