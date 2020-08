50mila in marcia a Washington per dire no a violenze e razzismo (Di sabato 29 agosto 2020) A 57 anni dal celebre 'I have a dream' del reverendo Martin Luther King. Una manifestazione nata per protestare contro la morte di George Floyd, ucciso da un agente che per otto minuti gli aveva ... Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo - giornalettismo : In 50mila in piazza a Washington contro il razzismo #Washington #racism #MarchOnWashington2020 #MartinLutherKingJr - Gcabocla1 : RT @fattoquotidiano: Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo https://t… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: In 50mila in piazza a Washington contro il razzismo #Washington #racism #MarchOnWashington2020 #MartinLutherKingJr htt… - TerrinoniL : Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo - Il F… -