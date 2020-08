3 navi Ong con 400 migranti e quella di Bansky verso l’Italia: sanno che facciamo entrare tutti (video) (Di sabato 29 agosto 2020) migranti, Ong, Banksy: 3 parole per unico dramma. O meglio, 400 migranti su tre diverse imbarcazioni delle Ong in perlustrazione nel Mediterraneo. E ci si mette pure lo street artist britannico. Del resto, tutti sanno che i porti spalancati sono in Italia. Che Malta ignora qualunque allarme e non risponde agli Sos. Che il nostro confine in mare può essere violato. Le nostre coste facili da prendere d’assalto col consenso del Viminale. Dunque? Prepariamoci a una nuova, ennesima ondata di sbarchi. Compreso quello dalla nave dello street artist britannico Banksy che ha lanciato un drammatico sos… migranti, Ong, Banksy: e 3 navi con 400 persone a bordo sono pronte a fare rotta sui nostri porti Alle solite navi delle Ong, infatti, oggi si aggiunge anche ... Leggi su secoloditalia

