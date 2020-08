#2020Challenge: cos’è la sfida delle star che pubblicano meme-calendari (Di sabato 29 agosto 2020) È un anno (bisestile) impegnativo per tutti: iniziato normalmente a gennaio, per poi cominciare a cambiare – in peggio e in modo repentino – da febbraio per via della pandemia di Covid-19. Reese Witherspoon ha pensato di raccontarlo a suo modo, sdrammatizzando ma non banalizzando, con una sfida social che ha coinvolto tutte le grandi star di Hollywood (vedete le foto nella gallery sopra): #2020Challenge. Leggi su vanityfair

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #2020Challenge cos’è