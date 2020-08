Zingaretti, referendum:”Manteniamo gli impegni presi. Priorità: scuola e lavoro” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Siamo persone perbene che rispettano gli impegni, e tutta la maggioranza deve mantenerli”. Il partito propone di votare sì al referendum e si concentra sulla riapertura dell’Italia. In primo piano: la scuola e un piano economico per il settore sanitario. Nicola Zingaretti prende parola all’inaugurazione della festa dell’Unità di Bologna. Il segretario arriva al volo … L'articolo Zingaretti, referendum:”Manteniamo gli impegni presi. Priorità: scuola e lavoro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - Linkiesta : Il Comitato Democratici per il No ha annunciato che porterà di fronte alla commissione nazionale di garanzia la que… - chicca517 : RT @francofontana43: Festa dell’Unità Zingaretti non nomina il referendum, Ma i militanti sono per il No @ilmanifesto - valentinacara9 : RT @martinoloiacono: Zingaretti dice di voler costruire un processo riformatore e di non volersi accodare alle pulsioni dell’antipolitica.… - NicoliniNadia : RT @mariolavia: ++ Presto, un salvagente per Zinga! Il segretario si consegna a Di Maio e Renzi ma... -