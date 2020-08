Zaia: «Il governo trascina l’Italia verso una nuova Caporetto, sulla scuola hanno sbagliato tutto» (Di venerdì 28 agosto 2020) ‘«Quella della riapertura delle scuole è una partita che per definizione ha bisogno di progettazione e programmazione. Non di ritardi. E mancano pochi giorni…». Lo dice Luca Zaia. Un intervento duro, il suo, che punta il dito sull’incapacità della Azzolina e dei tecnici di trovare una strada. «Siamo ancora in alto mare. Bisogna trovare un punto di equilibrio dettato da ragionevolezza e buon senso, cosa che in questo momento a livello nazionale non c’è. Come Regioni abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte con grande senso istituzionale. Ma il tempo stringe e si fa fatica a immaginare come il governo possa fare in pochi giorni ciò che andava ragionato e organizzato già dagli scorsi mesi». Zaia: «La gente ha diritto di sapere cosa ... Leggi su secoloditalia

