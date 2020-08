Zaccaria Spina: “Valorizzare percorsi fluviali del Sannio” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Valorizzazione dei fiumi del Sannio, con la creazione di percorsi ambientali, da promozionare attraverso pacchetti turistici. E’ l’idea di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA POPOLARE’, LIBERALDEMOCRATICI, MODERATI‘, per il quale bisognerebbe realizzare, a partire proprio dai fiumi, che rappresenterebbero dunque il percorso principale, una operazione di marketing complessiva del Sannio, sviluppando poi, a cascata, tappe turistiche legate alla storia, alle tradizioni, al folklore, all’enogastronomia dei singoli luoghi attraversati . “Tutto ciò mettendo intorno ad un tavolo – si legge in una nota – tour operator che creino pacchetti ‘ad hoc’, per mirare poi ad un turismo stanziale e non di ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Zaccaria Spina:' Obiettivo, valorizzare fiumi e percorsi ambientali '... - TV7Benevento : Zaccaria Spina: 'Vertenza lavoratori forestali sarà la priorità'... - gaetanobove2 : RT @TV7Benevento: Fondi 2019 Comunità Montane. Zaccaria Spina interviene alla Conferenza Permanente della Regione... -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccaria Spina Zaccaria Spina:” Obiettivo, valorizzare fiumi e percorsi ambientali “ TV Sette Benevento Zaccaria Spina:” Obiettivo, valorizzare fiumi e percorsi ambientali

Valorizzazione dei fiumi del Sannio, con la creazione di percorsi ambientali, da promozionare attraverso pacchetti turistici. E’ l’idea di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA P ...

Zaccaria Spina: “Vertenza lavoratori forestali sarà la priorità”

La soluzione della annosa vertenza dei lavoratori forestali sarà sicuramente una delle priorità di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA POPOLARE’, LIBERALDEMOCRATICI, MODERATI’.

Valorizzazione dei fiumi del Sannio, con la creazione di percorsi ambientali, da promozionare attraverso pacchetti turistici. E’ l’idea di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA P ...La soluzione della annosa vertenza dei lavoratori forestali sarà sicuramente una delle priorità di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA POPOLARE’, LIBERALDEMOCRATICI, MODERATI’.