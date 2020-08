WTA Cincinnati – Dal ritiro alla semifinale vinta: Mertens ko, Osaka è la prima finalista (Di venerdì 28 agosto 2020) Aveva annunciato il suo ritiro in segno di protesta contro il caso Blake, seguendo l’esempio dei giocatori di NBA, ma la WTA le ha fatto cambiare idea e, dunque, Naomi Osaka è scesa in campo oggi per la semifinale del torneo femminile di Cincinnati. La numero 10 al mondo ha battuto la belga Mertens, staccando il pass per la finalissima. Il match è terminato dopo due ore e 3 minuti di gioco col punteggio di 2-6, 6-7. La tennista giapponese attende ora di sapere chi tra Konta e Azarenka sarà la sua avversaria in finale.L'articolo WTA Cincinnati – Dal ritiro alla semifinale vinta: Mertens ko, Osaka è la prima ... Leggi su sportfair

Naomi Osaka è la prima finalista del "Western&Southern Open", torneo Wta Premier 5 sul duro outdoor con un montepremi di 2.250.829 dollari eccezionalmente spostato da Cincinnati a New York per la ...

Osaka dal pensiero di ritirarsi alla finale

Prima ha pensato di ritirarsi come segno di protesta contro le discriminazioni razziali, spingendo gli organizzatori a rinviare tutti gli incontri di 24 ore, poi invece Naomi Osaka (WTA 10) è scesa in ...

