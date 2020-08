Wolff: 'Settimana prossima si potrebbe chiudere il caso Racing Point' (Di venerdì 28 agosto 2020) Il caso Racing Point potrebbe chiudersi Settimana prossima senza arrivare sul tavolo della Corte d'appello della Fia: è quanto suggerisce Toto Wolff, responsabile della Mercedes da Spa, dove domenica ... Leggi su gazzetta

Continua a tenere banco in Formula 1 il discusso caso della Racing Point, attaccata dagli altri team – Renault e Ferrari su tutti – per l’eccessiva somiglianza con la Mercedes del 2019. La vera novità ...PARIGI - La FIA ha deciso che per il Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, sarà ancora consentito il cosiddetto "party mode", ovvero il surplus di potenza utilizzato con successo dalla Merc ...