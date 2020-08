Will Smith contro un virus spaventoso. Io sono leggenda sfiora la realtà - (Di venerdì 28 agosto 2020) Erika Pomella Io sono leggenda è un film post-apocalittico con Will Smith alle prese con un virus che molti fan hanno associato alla pandemia da coronavirus ancora in corso Io sono leggenda è un film di genere horror diretto da Francis Lawrence e tratto dal romanzo omonimo di Richard Matheson. Si tratta del terzo adattamento del libro, dopo L'ultimo uomo della Terra del 1964 e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra, di Boris Sagal. La trama è ambientata in una New York post-apocalittica: l'anno è il 2012 e la Terra sembra essere stata devastata da un virus che ha decimato la popolazione. La Grande Mela è un deserto di cui la natura si è riappropriata e nella quale si muove il ... Leggi su ilgiornale

