Where Does The Devil Hide, Zella Day: la recensione (Di venerdì 28 agosto 2020) Zella Day ci riesce ancora una volta. Il suo EP Where Does The Devil Hide è un capolavoro breve ma intenso, ricolmo di emozioni potenti. Per chi ha amato Kicker (e non solo) sarà una graditissima scoperta. Vi ricordate Zella Day? Se non la conoscete, correte ad ascoltarla. Al pubblico mainstream il suo nome non dirà niente, ma nel 2015 si è sentito molto parlare di lei. E a ragione, perché Zella Day è stata ai tempi una delle figure prominenti del pop alternativo. Il suo album di debutto Kicker è un capolavoro passato in sordina, in cui una voce giovane a metà tra Lana del Rey e Dolores O’Riordan mette in mostra una maturità onesta, non ostentata. Forse qualcuno ricorderà il singolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

thatgaygirl__ : Quindi mi state dicendo che non stavano ballando su Where does the good go? La mia vita è una menzogna -

Ultime Notizie dalla rete : Where Does SWANS: il docufilm "Where Does A Body End?" in anteprima al Seeyousound Festival ImpattoSonoro ZEGNA: LEGACY MAKES A MAN

Zegna presenta la nuova campagna ADV FW20 Zegna #WHATMAKESAMAN – LEGACY MAKES A MAN. What does it mean to be a man today? Questa domanda guida ogni azione di Zegna fin dalla nascita dell’azienda nel 1 ...

A trip to the future

Does your head spin when you think about the future of work, society and family?

Zegna presenta la nuova campagna ADV FW20 Zegna #WHATMAKESAMAN – LEGACY MAKES A MAN. What does it mean to be a man today? Questa domanda guida ogni azione di Zegna fin dalla nascita dell’azienda nel 1 ...Does your head spin when you think about the future of work, society and family?