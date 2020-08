"Weinstein non era con Asia...": una testimone 'inguaia' la Argento - (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesca Galici Una testimone potrebbe riaprire il caso Weinstein con dichiarazioni inedite sulla famosa notte di Cannes, quando la Argento sarebbe stata stuprata dal produttore Pare ci siano nuovi elementi nel caso Harvey Weinstein che potrebbero dare una nuova svolta e aprire a nuovi scenari finora non contemplati. A rivelarlo è Francesco Specchia su Libero, svelando l'esistenza di un "verbale di investigazioni difensive esperite art.321 nonies codice procedura penale (italiano)" e intervistando una testimone chiave. Attualmente, Harvey Weinsteinsi trova rinchiuso nel carcere di New York con un'accusa di stupro di secondo grado, che gli garantisce al momento 23 anni di carcere. Ma l'indiscrezione che circola con insistenza nei tribunali di New York e nella procura ... Leggi su ilgiornale

