Wasteland 3: il nuovo gdr post apocalittico è ora disponibile (Di venerdì 28 agosto 2020) Wasteland 3, il nuovo gdr post-apocalittico di inXile Entertainment e Deep Silver, è finalmente disponibile per PC e console Wasteland 3, sviluppato da inXile Entertainment e pubblicato da Deep Silver, è il terzo capitolo della storica serie di GDR post apocalittici di Wasteland. La saga nasce nel lontano 1988 e da allora ha ottenuto davvero un gran numero di fan in tutto il mondo. Moltissimi giocatori non vedono l’ora di mettere le mani su questo titolo sin dal suo annuncio nel 2016 e ora finalmente sembra che l’attesa sia finita. Da oggi infatti Wasteland 3 è finalmente disponibile e per l’occasione inXile Entertainment e Deep Silver hanno pubblicato un nuovissimo trailer di ... Leggi su tuttotek

