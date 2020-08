Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo (Di venerdì 28 agosto 2020) A 57 anni dall’iconico discorso ‘I Have a Dream’ di Martin Luther King, oltre 50mila persone si sono radunate lungo il National Mall a Washington, proprio come in quel lontano 28 agosto 1963. In testa al corteo antirazzista c’era il padre di Jacob Blake, il giovane afroamericano rimasto paralizzato dopo che a Kenosha, in Wisconsin, un poliziotto lo ha ferito alla schiena con sette colpi di pistola. “Quando è troppo è troppo”, ha dichiarato Martin Luther King III dal palco, prendendo la parola insieme al pastore Al Sharpton, leader indiscusso della black community. Quando la marcia è partita dal Lincoln Memorial in direzione del vicino Martin Luther King Memorial, a sfilare ... Leggi su ilfattoquotidiano

