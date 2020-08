Vojvoda: “Ho scelto il Torino per la sua storia, mi aveva cercato anche l’Atalanta” (Di venerdì 28 agosto 2020) Mergim Vojvoda, appena arrivato al Torino, è stato presentato in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni di oggi: “Gillet mi ha detto di non pensarci nemmeno, di andare di corsa. E il mister mi potrà aiutare molto nella crescita. Mi ha cercato l’Atalanta e fanno la Champions, ma ho scelto il Toro per la storia. Impressioni molto positive, anche se sono appena arrivato. Ruolo? Posso coprirne di più, preferisco giocare terzino a destra, ma per dieci anni ho fatto il difensore centrale.” Foto: twitter Torino L'articolo Vojvoda: “Ho scelto il Torino per la sua storia, mi aveva cercato anche ... Leggi su alfredopedulla

