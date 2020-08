Vodafone-WindTre-Sky: possiamo contribuire a progetto rete unica (Di venerdì 28 agosto 2020) Sky, Vodafone e Wind Tre "prendono atto positivamente che gli accordi in discussione sono solo il punto di partenza e apprezzano la possibilità di poter contribuire con il proprio vasto bagaglio di competenze per la finalizzazione del progetto, in modo da accelerare la diffusione su tutto il territorio nazionale dell'accesso a Internet a banda ultra larga, secondo norme e regole che garantiscano un mercato di servizi equo, competitivo e trasparente". E' quanto riferiscono gli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, Vodafone Italia Aldo Bisio e Wind Tre Jeffrey Hedberg al termine dell'incontra coi ministri Gualtieri e Patuanelli e l'amministratore delegato di Cdp Palermo sul progetto della nuova società delle reti. Leggi su ilfogliettone

StampaFin : Rete Unica, i ministri Gualtieri e Patuanelli incontrano gli ad di Vodafone, WindTre e Sky: inizia il percorso Chia… - Frances67847790 : #Tim #Vodafone #WindTre #salvini #conte #codacons #assoutenti vorrei dire una cosa a tutti voi, mentre vi litigate… - Primaonline : Rete Unica, i ministri Gualtieri e Patuanelli incontrano gli ad di Vodafone, WindTre e Sky: inizia il percorso… - StampaFin : Rete unica, Mef e Mise convocano i vertici di Vodafone, WindTre e Sky In programma oggi un incontro tra il ministro… - ConfassCom : RT @Primaonline: Rete unica, Mef e Mise convocano i vertici di Vodafone, WindTre e Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone WindTre Rete unica, Mef e Mise convocano i vertici di Vodafone, WindTre e Sky Primaonline FiberCop, Fastweb e Tiscali: “Quota pubblica auspicabile, prevedere meccanismi governance’

Gli Ad delle sue società scrivono ai ministri Gualtieri e Putuanelli sia per spiegare i motivi del loro ingresso in FiberCop (per Tiscali al momento solo accordo commerciale) sia per chiedere un incon ...

Vodafone, Wind Tre e Sky: “Indipendenza newco fondamentale”

“Gli esponenti del Governo hanno illustrato le linee-guida del progetto di realizzazione di una rete unica per la banda ultra larga che garantisca un mercato competitivo, trasparente e neutrale. Gli a ...

Gli Ad delle sue società scrivono ai ministri Gualtieri e Putuanelli sia per spiegare i motivi del loro ingresso in FiberCop (per Tiscali al momento solo accordo commerciale) sia per chiedere un incon ...“Gli esponenti del Governo hanno illustrato le linee-guida del progetto di realizzazione di una rete unica per la banda ultra larga che garantisca un mercato competitivo, trasparente e neutrale. Gli a ...