Vodafone Happy Friday, scopriamo insieme i regali del 28 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Vodafone Happy Friday è un programma fedeltà che regala ai suoi clienti buoni o sconti ogni venerdì. scopriamo insieme cosa ci aspetta per il 28 agosto Come ogni venerdì, ecco puntuale il Vodafone Happy Friday, un programma fedeltà che premia i propri clienti. Ogni settimana consulta l’app MyVodafone per scoprire cosa viene riservato per te. Anche questo venerdì 28 agosto 2020 le offerte non tardano ad arrivare. scopriamo insieme quali sono i regali di oggi e come partecipare all’offerta e come fare per approfittare di queste occasioni. Acquisto di un biglietto per il concerto live ... Leggi su zon

10€ di buono sconto Carrefour, il quale sarà utilizzabile per la spesa con ritiro in magazzino. L’importo minimo deve corrispondere a 69€. 35€ di buono sconto per prenotare un viaggio con Lastminute.

Vodafone: è Happy Friday, ecco i regali per tutti gli utenti

Vodafone rappresenta sicuramente il miglior gestore in assoluto almeno per quanto riguarda la qualità. I numeri sono ovviamente da parte di questa grande azienda che continua a portare tanti nuovi ute ...

