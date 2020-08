Viviana Parisi, nuovi accertamenti nella sua auto: nessuna traccia di sangue (Di venerdì 28 agosto 2020) Nonostante siano oltre 20 giorni che gli investigatori, i medici legali e tutte le Forze dell’Ordine si trovino all’opera per risolvere il giallo che avvolge la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello, tuttora non è ancora possibile formulare alcuna ipotesi sul loro, al momento, inspiegabile decesso. Di qualche giorno fa l’esito dell’ispezione effettuata sul cranio del piccolo Gioele che evidenziava una “lesione da urto“, elemento che sarebbe stato compatibile nello scenario con quella crepa rinvenuta sul parabrezza dell’auto della Parisi. Poi la sconfortante rivelazione di Daniele Mondello che ha fatto risalire la lesione del vetro ad un tempo antecedente a quello dell’incidente stradale e ora i risultati di alcuni accertamenti ... Leggi su thesocialpost

