Viviana Parisi, nessuna traccia del sangue di Gioele nell’auto: diverse ipotesi al vaglio (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sangue di Gioele non si trova all’interno dell’auto di Viviana Parisi, nemmeno sul parabrezza che sarebbe stato rotto già prima dell’incidente. Perde consistenza l’ipotesi che il piccolo Gioele sia morto nell’incidente che aveva coinvolto l’auto della madre a Caronia. Secondo questa pista, emersa nei giorni scorsi dopo il rinvenimento di fluidi compatibili col sangue … L'articolo Viviana Parisi, nessuna traccia del sangue di Gioele nell’auto: diverse ipotesi al vaglio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

