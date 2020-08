Viviana e Gioele: non c’era nessuna traccia di sangue nell’auto (Di venerdì 28 agosto 2020) Continuano le indagini sulla morte di Viviana e Gioele: si aggiungono nuovi elementi al quadro generale. La morte di Viviana Parisi e Gioele è un caso che sta tenendo l’opinione pubblica con il fiato sospeso. Non sono state ancora definite in maniera precisa le cause della loro scomparsa, e gli inquirenti non hanno ancora escluso alcuna pista. Agli elementi … L'articolo Viviana e Gioele: non c’era nessuna traccia di sangue nell’auto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

