Viviana e Gioele, il legale: “Parabrezza auto già rotto prima dell’incidente” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tramite le parole del suo legale Pietro Venuti, Daniele Mondello, il marito della deejay di 43 anni ritrovata morta l’8 agosto nei boschi di Caronia (Messina) e padre del piccolo Gioele ha voluto rendere noto un ultimo e importante particolare relativo alla triste e dolorosa vicenda che ha travolto la sua famiglia. Gioele e Viviana: “Parabrezza auto già rotto prima dell’incidente” “Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell’incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull’autostrada A20 Messina-Palermo”. Questo è quanto emerge in merito alla vicenda di Gioele e ... Leggi su italiasera

repubblica : C'è un'ipotesi in grado di spiegare il dramma di una madre e di suo figlio: quanto accaduto al bambino nella galler… - gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Viviana e Gioele. 'Parabrezza rotto prima dell'incidente'. Nuovi esami a Caronia) è stato pubbl… - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Giallo Caronia, Gioele forse ferito in impatto contro parabrezza. Legale: era già rotto - italiaserait : Viviana e Gioele, il legale: “Parabrezza auto già rotto prima dell’incidente” -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele Viviana e Gioele, il farmacista di Venetico: "Siamo tutti sconvolti" Adnkronos Giallo Caronia, Gioele ha sbattuto sul parabrezza. Segni sull'auto di Viviana

Il giallo di Caronia si infittisce ogni giorno di più. Adesso è spuntata una nuova ipotesi, dovuta all'analisi dell'auto di Viviana danneggiata dopo l'incidente. Una lieve lesione - si legge sulla Sta ...

Gioele morto nell’incidente? Criminologa: “Tante anomalie, come il cellulare lasciato a casa da Viviana”

Riprende quota l’ipotesi che Gioele sia rimasto ferito mortalmente nell’incidente in auto. Ma per la criminologa Bolzan sono tante le anomalie. Nel giallo di Caronia spunta una nuova pista che riapre ...

Il giallo di Caronia si infittisce ogni giorno di più. Adesso è spuntata una nuova ipotesi, dovuta all'analisi dell'auto di Viviana danneggiata dopo l'incidente. Una lieve lesione - si legge sulla Sta ...Riprende quota l’ipotesi che Gioele sia rimasto ferito mortalmente nell’incidente in auto. Ma per la criminologa Bolzan sono tante le anomalie. Nel giallo di Caronia spunta una nuova pista che riapre ...