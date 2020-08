Viviana e Gioele: il giallo del parabrezza rotto (Di venerdì 28 agosto 2020) Gioele morto durante l’incidente d’auto? Secondo le perizie l’indizio potrebbe giungere dal parabrezza della Opel Corsa guidata da Viviana Parisi lo scorso 3 agosto. Un’ipotesi che però viene smentita dal marito della deejay, Daniele Mondello, tramite il suo legale Pietro Venuti: "Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell'incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull'autostrada A20 Messina-Palermo". Viviana è stata trovata morta lo scorso 8 agosto nei pressi di Caronia (Messina), mentre per rinvenire il corpo del piccolo Gioele si è dovuto attendere fino al 19 agosto. Morte Giole: il parabrezza rotto già primaNella ... Leggi su blogo

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - SkyTG24 : Giallo Caronia, Gioele forse ferito in impatto contro parabrezza. Legale: era già rotto - zazoomblog : Viviana e Gioele: il giallo del parabrezza rotto - #Viviana #Gioele: #giallo #parabrezza - 0x800a : Sul caso di #Gioele spero che la famiglia e i legali, che giustamente vogliono che il ricordo di Viviana resti limp… - LauraGio_75 : -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele Viviana e Gioele, il farmacista di Venetico: "Siamo tutti sconvolti" Adnkronos Gioele morto nell’incidente? Daniele Mondello: “Il parabrezza era già rotto”

Il piccolo Gioele morto nell’incidente di Viviana Parisi? Il parabrezza dell’auto lesionato porta verso questa strada, ma il padre Daniele Mondello dice che era già rotto. “Il parabrezza dell’auto di ...

La morte di Lorenza Famularo, familiari e amici continuano occupazione ospedale di Lipari

Da ieri i familiari e amici di Lorenza Famularo, la ragazza di 22 anni morta la notte del 23 agosto all’ospedale di Lipari, presidiano il nosocomio per chiedere che il presidente della Regione Nello M ...

Il piccolo Gioele morto nell’incidente di Viviana Parisi? Il parabrezza dell’auto lesionato porta verso questa strada, ma il padre Daniele Mondello dice che era già rotto. “Il parabrezza dell’auto di ...Da ieri i familiari e amici di Lorenza Famularo, la ragazza di 22 anni morta la notte del 23 agosto all’ospedale di Lipari, presidiano il nosocomio per chiedere che il presidente della Regione Nello M ...