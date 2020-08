Vittima di violenza domestica e costretta a tatuarsi il nome del compagno nove volte (Di venerdì 28 agosto 2020) Aaron James Wharton, 31 anni, di Northampton ha costretto la sua compagna a tatuarsi il sue nome ripetute volte, con l’intento di “dichiararla una sua proprietà”. Come rivelato dalla ragazza, Nicola Frost di 32 anni, questo era uno dei tentativi di Aaron di far sì che nessun altro fosse interessato a lei. La loro relazione, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Vittima violenza Perché la violenza non viene denunciata? Cinque dati per rispondere davvero Il Sole 24 ORE Roma, la gang di finti pusher che rapina i turisti a Trastevere

Spacciatori di giorno, rapinatori di notte. Una serie di colpi messi a segno contro i passanti, mercoledì notte a Ponte Sisto, nel cuore di Trastevere. È accaduto intorno alle 02.30, sul ponte, quando ...

Uragano Laura, colpita la Louisiana: già sei vittime

L’uragano Laura ha raggiunto le coste degli Stati Uniti e il suo passaggio in Louisiana ha già comportato la morte di sei persone. È questo il primo bilancio parziale della furia del vento, per quella ...

