Vip positivi al Coronavirus fanno i ‘virologi’ sui social. Selvaggia Lucarelli: «Pirla che si sono ammalati facendo la movida in Sardegna» (Di venerdì 28 agosto 2020) Federico Fashion Style Prima in festa e spensierati in Sardegna, ora positivi al Covid-19. Il tutto documentato da loro stessi (geni!) via social. E’ così che Selvaggia Lucarelli si scaglia contro i vip che da giorni sbandierano come fosse “uno status symbol” la loro positività al virus di rientro dalle vacanze. “Come sapete io non faccio quasi mai video, faccio pochissime storie con la mia faccia. Faccio un’eccezione perché sta succedendo qualcosa di incredibile e surreale. Da un po’ di giorni sto monitorando Instagram e tutti quegli influencer e quel vippame, forse un po’ scaduto, che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta indicando la retta via, il come comportarsi, ci sta dicendo di metterci la ... Leggi su davidemaggio

