Vin Diesel protagonista dello spot di uno scooter elettrico (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo aver vestito per otto volte i panni di Dom Toretto in Fast & Furious, anzi nove, con il prossimo film in uscita nel 2021,, Vin Diesel è diventato il volto della forza e della potenza: viene ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Vin Diesel Yadea G5, il video di lancio con protagonista Vin Diesel InMoto Vin Diesel è un altro Fast & Furious per gli scooter Yadea

La mobilità elettrica sta sempre più entrando in modo pervasivo nel nostro quotidiano, scardinando spesso punti fermi che magari soltanto cinque anni fa sarebbero stati considerati inamovibili e cerca ...

Produzione: Sony Pictures Entertainment (SPE), Cross Creek Pictures, Mimran Schur Pictures

Bloodshot, film diretto da Dave Wilson, è la storia di un soldato americano, Ray (Vin Diesel), ucciso durante un attacco e riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation. Il suo co ...

