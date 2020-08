Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 15:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TORRE NOVA E IL CASELLO Roma SUD IN DIREZIONE SAN CESAREO, E’ STATA RIAPERTA UNA CORSIA CHIUSA INVECE VIA BRACCIANESE TRA VIGNA DI VALLE E STAZIONE CROCICCHIE PER INCIDENTE, PRESENTI SUL POSTO LE FORZE DELL’ORDINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CIRCOLazioNE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA METRO C PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI SCOSSA DI TERREMOTO PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2, LE LINEE TRAM 2 E 19 SONO SOSPESE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER GLI EVENTI A ... Leggi su romadailynews

