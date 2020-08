Via libera al protocollo scuole, lunedì il nodo trasporti. Boccia: “Vogliamo criteri unici” (Di venerdì 28 agosto 2020) La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", sul quale ieri le Regioni avevano espresso parere favorevole. Nella seduta straordinaria della Conferenza, convocata dal ministro degli Affari regionali Boccia da Taranto, l'ok al documento dell'Iss è arrivato all`unanimità da parte di Regioni, Comuni e Province. In videoconferenza oltre a Boccia erano presenti i ministri Speranza e Azzolina, il capo della protezione civile Borrelli, il presidente dell'Iss Brusaferro, i rappresentanti di Regioni (Bonaccini), Anci (Decaro) e UPI (De Pascale) e tra i governatori Toma (Molise), Bardi (Basilicata) e Fontana (Lombardia).Resta però l'impasse con l'esecutivo sui ... Leggi su ilfogliettone

alexbarbera : Il governo ha dato il via libera a nuove assunzioni nella scuola, ma a quanto pare in giro non ci sono abbastanza i… - fattoquotidiano : Affidamenti veloci e deroghe al Codice appalti fino al dicembre 2021: via libera alle modifiche al decreto Semplifi… - wireditalia : Via libera del governo al progetto di integrazione tra Tim e Cassa depositi e prestiti. Anche Tiscali investe nel p… - QdSit : Scuola, da Conferenza Unificata via libera unanime a linee guida Iss #qds #qdsnotizie - filtcgilvenezi1 : RT @PinoMusolino: Finalmente ci siamo, parte 2! Via libera bando aggiudicazione lavori banchinamento delle aree Montesyndial! Sarà anche pi… -